У следователей возникли подозрения, что экипаж решил самостоятельно срезать путь

Причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке могла быть попытка пилота изменить маршрут. Об этом РЕН ТВ сообщил источник в следствии.

По некоторым данным, летчик хотел сократить путь через сопку Пятибратка. При этом ориентировался не на указания диспетчера и не на установленные производителем приборы в кабине, а на личный навигатор. В результате маневр не удался – самолет ударился о скалу и развалился на части.

Ошибка пилотирования – это одна из версий, которую разрабатывают следователи. Причиной трагедии также могли стать сложные погодные условия – в районе был сильный туман, поэтому летчик мог не увидеть горы даже с малого расстояния.

Не исключают следователи и вероятности поломки воздушного судна, хотя перед полетом оно прошло проверку и не вызвало нареканий по технической части.

Пассажирский самолет Ан-26 утром 6 июля летел из Петропавловска-Камчатского в Палану, но пропал с радаров незадолго до посадки. Спустя несколько часов поиска было обнаружено место крушения.

На борту находились 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира. Эксперты полагают, что спастись в данной ситуации никто не мог. С наступлением темноты поиски жертв крушения приостановлены, но с рассветом поисковая операция продолжится, передает RT со ссылкой на представителя МЧС.