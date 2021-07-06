Эта проблема знакома многим: во время отпуска чемоданы наполнились таким количеством новых вещей и сувениров, что попросту не застегиваются. Останавливаться поздно, а увести с собой добытые сокровища влетит в копеечку или даже выйдет за рамки бюджета. Как же быть? Вот несколько способов, которые помогут помочь решить эту проблему:



Заранее послать часть сувениров домой. Чаще всего это выходит гораздо дешевле, чем плата за лишние килограммы в аэропорту.

Провести часть багажа в ручной клади. Это достаточно популярный способ, особенно среди женщин. Работники авиакомпаний очень редко взвешивает дамские сумочки, а в них можно уместить гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Но лучше перестраховаться и заранее выяснить точный вес и размер ручной клади, с которой вас пустят на борт бесплатно.

Провести часть вещей на себе или упаковать их правильно. Если чемоданов несколько, можно распределить вес так, чтобы каждый из них подходил под нужные параметры для бесплатной перевозки. Для этого снова нужно изучить стандарты авиакомпании, услугами которой вы планируете воспользоваться. Если перевес составляет всего пару килограммов, можно надеть часть вещей на себя. Пусть это не очень удобно, зато экономно. Пару лишних рубашек вы точно сможете снять в салоне и уложить на колени.

Выведать информацию в call-центре авиакомпании. Если перевес значительный и лишних расходов не избежать, нужно попробовать их минимизировать. Позвоните в call-центр и узнайте, что будет более выгодно: купить еще одно место для багажа или доплатить за перевес.