В Одессе загадочно погиб занимавшийся эвакуацией военных из Крыма генерал

В Одессе загадочно погиб занимавшийся эвакуацией военных из Крыма генерал
Фото: US Joint Staff/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Сотрудник ГПСУ смог вывезти с полуострова секретные документы

В Одессе при загадочных обстоятельствах погиб генерал Госпогранслужбы Украины Валерий Курников – военный утонул в море. Об этом сообщает сегодня местный портал Страна.ua.

Отмечается, что трагедия произошла накануне, 5 июля, когда мужчина отдыхал с семьей на пляже на 13-й станции Фонтана. По свидетельствам очевидцев ЧП, они видели генерала плывущим в Черном море по направлению к волнорезу.

Позже тело сотрудника ГПСУ было обнаружено без признаков жизни. Смерть 55-летнего генерала подтвердили в пограничном ведомстве.

Там же рассказали, что в 2014 г. Курников служил замначальника Азово-Черноморского регионального управления по тылу. В Симферополе после воссоединения Крыма с Россией он помогал семьям военнослужащих выбраться на Украину.

"Также обеспечил сохранение и передачу ценной служебной информации", – сообщили в ГПСУ.

Как подчеркивает агентство УСИ, генерал был одним из первых, кто в интервью иностранным СМИ назвал события на полуострове 2014-го "российской оккупацией".

Церемония прощания с Курниковым состоится 6 июля на базе Одесского пограничного отряда, а похоронят его на следующий день в Херсонской области.

Источник: Страна.ua
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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