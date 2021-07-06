Какие вещи нельзя никому одалживать

Какие вещи нельзя никому одалживать
Фото: Oleksiy Maksymenko/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
5 предметов, которые не стоит давать в чужие руки 

Лучше несколько раз подумать прежде чем брать или давать в долг. Невыполненные обязательства могут пошатнуть отношения даже с близкими людьми. Наши предки верили в ряд обязательных традиций, которые стоит соблюдать, когда дело касается дачи в долг. Вот несколько старых советов о том, что не следует кому-то одалживать, а что, наоборот, полезно на время передать в чужие руки. 

  1. Деньги. Если вашим должником станет финансово обеспеченный человек, это, согласно древним поверьям, сослужит вам хорошую службу. Считалось, что когда этот человек будет возвращать одолженные деньги, то передаст вместе с ними часть своей удачи. А она непременно поможет обрести богатство. А вот одалживать деньги вечером строго воспрещалось. 

  2. Украшения. Ни в коем случае нельзя ни отдавать свои, ни брать чужие. Камни и металл впитывают энергию своего владельца. Чужие кольца и ожерелья могут навлечь на вас беды своего предыдущего хозяина. Если в руки попали чужие украшения, следует очистить их от чужеродной энергии пищевой содой или мыльной водой. 

  3. Посуда. В наше время мало кто одалживает тарелки на большой праздничный стол и скорее купят пластиковый набор, чем обратятся к соседям. Наши предки считали, что посуда, как и украшения, впитывают энергию хозяев, переносят и распространяют ее. На нее также можно навести порчу или сглаз. Также нельзя позволять незнакомцам мыть вашу посуду, если не хотите в ближайшее время понести финансовые убытки. 

  4. Можно дать поносить свою одежду, которая вам безразлична или которую вы уже давно не надевали. А вот любимую шляпу или свитер одалживать не стоит. Она также впитывает энергию, и, отдавая любимую вещь, вы отдаете часть себя. 

  5. Соль, хлеб и веник. Нельзя передавать соль из рук в руки, нужно, чтобы просящий сам взял ее со стола или полки. Отдать последний кусок хлеба – значит, призвать к себе бедность. Также нельзя подметать чужим веником, иначе смахнете с его хозяина удачу. 

Анна ГОНЧАРЕНКО

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