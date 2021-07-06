Какие вещи нельзя никому одалживать

Лучше несколько раз подумать прежде чем брать или давать в долг. Невыполненные обязательства могут пошатнуть отношения даже с близкими людьми. Наши предки верили в ряд обязательных традиций, которые стоит соблюдать, когда дело касается дачи в долг. Вот несколько старых советов о том, что не следует кому-то одалживать, а что, наоборот, полезно на время передать в чужие руки.



Деньги. Если вашим должником станет финансово обеспеченный человек, это, согласно древним поверьям, сослужит вам хорошую службу. Считалось, что когда этот человек будет возвращать одолженные деньги, то передаст вместе с ними часть своей удачи. А она непременно поможет обрести богатство. А вот одалживать деньги вечером строго воспрещалось.

Украшения. Ни в коем случае нельзя ни отдавать свои, ни брать чужие. Камни и металл впитывают энергию своего владельца. Чужие кольца и ожерелья могут навлечь на вас беды своего предыдущего хозяина. Если в руки попали чужие украшения, следует очистить их от чужеродной энергии пищевой содой или мыльной водой.

Посуда. В наше время мало кто одалживает тарелки на большой праздничный стол и скорее купят пластиковый набор, чем обратятся к соседям. Наши предки считали, что посуда, как и украшения, впитывают энергию хозяев, переносят и распространяют ее. На нее также можно навести порчу или сглаз. Также нельзя позволять незнакомцам мыть вашу посуду, если не хотите в ближайшее время понести финансовые убытки.

Можно дать поносить свою одежду, которая вам безразлична или которую вы уже давно не надевали. А вот любимую шляпу или свитер одалживать не стоит. Она также впитывает энергию, и, отдавая любимую вещь, вы отдаете часть себя.