Отдых в Сочи подешевел

Это связано с открытием границ Турции и мерами ограничения в Краснодарском крае

Разместиться в отеле в Сочи стало дешевле примерно на 10%. Снижение цен произошло из-за новых мер ограничения, которые приняли в Краснодарском крае, и открытием турецких границ для российских туристов. Об этом URA.RU сообщил Илья Уманский, глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР). Он добавил, что на продажи путевок такого влияния не оказали даже прошедшие в Сочи потопы. Пока что туристы не планируют отказываться от туров в массовом порядке и бронирование отелей происходит в стабильном объеме.



Как рассказала Анна Нетягина, Президент Ассоциация рестораторов и отельеров Сочи, плохая погода не повлияла на цену размещения в местных гостиницах. Она утверждает, что пусть число автотуристов незначительно снизилась, общее положение дел с отдыхом к выходным стабилизируется. Нетягина добавила, что они провели серьезную подготовку к сезону и устранили все последствия непогоды.



Ранее сообщалось, что в Сочи из-за обильных осадков вышли реки из берегов. Местные власти рекомендовали жителям подготовиться к возможной эвакуации.



Ранее “Утро.ру” сообщало, что россияне откладывают покупку туров в Крым из-за непогоды.