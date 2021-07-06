При неблагоприятных условиях техника может рухнуть на землю

Трагедия с крушением пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке поразила всю страну. На борту было 28 человек и рассчитывать, что кого-то обнаружат живым, не приходится. На этом фоне опытный пилот Александр Романов рассказал, какие недостатки есть у данной модели самолета.



Профильный эксперт отметил, что данное воздушное судно является удобным и неприхотливым в эксплуатации. Однако существуют обстоятельства, при которых борт рискует просто рухнуть на землю. Так, если хвост техники покроется льдом, это может привести к крушению самолета.

Пилот объяснил, что, если задняя часть воздушного судна обледенеет, может произойти так называемый клевок, который в итоге способен обернуться непоправимыми последствиями.

При этом модификация самолета позволяет борту в течение нескольких часов оставаться на плаву при аварийной посадке на воду. Для этого необходимо, чтобы экипаж успел закрыть специальные клапаны. Александр Романов поделился любопытной информацией о печально прославившемся самолете в беседе с журналистами "телеканала 360".

Напомним, ранее сообщалось, что причиной крушения воздушного судна на Камчатке могла стать попытка пилота изменить маршрут. Предполагается, что летчик планировал сократить путь через сопку Пятибратка.