Пандемия коронавируса отбросила мир в 19-й век

Михаил Хазин, российский общественный деятель и экономист, предсказал конец эпохи путешествий, доступных людям со среднестатистической заработной платой. Согласно его оценке, нынешние реалии постепенно отматываются в 19-й век. В то время туризм и путешествия могли себе позволить только люди с внушительным состоянием. За столь печальную перемену стоит благодарить пандемию коронавируса, сообщил Хазин в эфире "Говорит Москва".



По его словам, в 19-м веке большинство людей не располагали необходимым уровнем дохода, чтобы позволить себе взять отпуск на работе хотя бы на пару недель. И эта тенденция продолжалась до 1980-х годов. Большинство заграничных путешествий включали в себя ночи в палатках или автомобилях и отличались отнюдь не положительной специфичностью. Но затем, как утверждает Хазин, средний класс стал массовым, и цены на воздушный и наземный транспорт, номера в гостиницах и прочие услуги стали гораздо доступнее.



Экономист обратил внимание, что изменения цен произойдут во всем мире и коснутся как Европы и Америки, так и России. Для многих жителей нашей страны это будет значить возвращение во времена Советского Союза, когда отдохнуть с комфортом можно было только в пределах страны.



Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян. Защищенным от COVID-19 людям не нужно сдавать тесты при возвращении из-за рубежа.