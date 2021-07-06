Путешествия станут роскошью для россиян со средним доходом - экономист

Путешествия станут роскошью для россиян со средним доходом - экономист
Фото: Roland Marske/ http://imagebroker.com/#/search// www.globallookpress.com
Пандемия коронавируса отбросила мир в 19-й век

Михаил Хазин, российский общественный деятель и экономист, предсказал конец эпохи путешествий, доступных людям со среднестатистической заработной платой. Согласно его оценке, нынешние реалии постепенно отматываются в 19-й век. В то время туризм и путешествия могли себе позволить только люди с внушительным состоянием. За столь печальную перемену стоит благодарить пандемию коронавируса, сообщил Хазин в эфире "Говорит Москва". 

По его словам, в 19-м веке большинство людей не располагали необходимым уровнем дохода, чтобы позволить себе взять отпуск на работе хотя бы на пару недель. И эта тенденция продолжалась до 1980-х годов. Большинство заграничных путешествий включали в себя ночи в палатках или автомобилях и отличались отнюдь не положительной специфичностью. Но затем, как утверждает Хазин, средний класс стал массовым, и цены на воздушный и наземный транспорт, номера в гостиницах и прочие услуги стали гораздо доступнее. 

Экономист обратил внимание, что изменения цен произойдут во всем мире и коснутся как Европы и Америки, так и России. Для многих жителей нашей страны это будет значить возвращение во времена Советского Союза, когда отдохнуть с комфортом можно было только в пределах страны. 

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян. Защищенным от COVID-19 людям не нужно сдавать тесты  при возвращении из-за рубежа. 

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
Анна ГОНЧАРЕНКО

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