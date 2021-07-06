В Московском регионе жара продержится до середины лета

Днем температура будет достигать 35 градусов

Жара, по прогнозам синоптиков, сохранится до середины июля. Об этом сообщает "Метеоновости". Ожидается, что температура воздуха днем будет около 35 градусов. В ночное время людей будет беспокоить духота, температура не опустится ниже 23 градусов. Дождей с большой вероятностью не будет, так что риск возникновения пожароопасных ситуаций возрастает. При этом специалисты сообщают, что неестественная летняя жара 2010 года, которая продержалась в Московском регионе до середины августа, может повториться.

Как уточняет сайт "Подмосковье сегодня", ранее сообщалось, что жара окутает регион столицы в середине текущей недели.



