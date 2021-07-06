В Московском регионе жара продержится до середины лета

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Жара, по прогнозам синоптиков, сохранится до середины июля. Об этом сообщает "Метеоновости". Ожидается, что температура воздуха днем будет около 35 градусов. В ночное время людей будет беспокоить духота, температура не опустится ниже 23 градусов. Дождей с большой вероятностью не будет, так что риск возникновения пожароопасных ситуаций возрастает. При этом специалисты сообщают, что неестественная летняя жара 2010 года, которая продержалась в Московском регионе до середины августа, может повториться.
Как уточняет сайт "Подмосковье сегодня", ранее сообщалось, что жара окутает регион столицы в середине текущей недели.
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