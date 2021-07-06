Заваленные мусором зоны отдыха не смущают наших сограждан

В Краснодарском крае уже который день буйствуют природные силы. Вода заливается в квартиры, а мощные потоки сносят машины, деревья и людей. Однако особо отчаянные туристы не могут смириться с потерянным отпуском – несмотря ни на что, люди продолжают отдыхать на пляжах.



Поразительное видео появилось на просторах интернета. Очевидцы запечатлели курорты Краснодарского края, которые серьезно пострадали из-за проливных дождей и мощных ветров. Лишенная милосердия стихия разрушила здания, вырвала куски асфальта из дорог и завалила пляжи мусором и деревьями.

Однако даже такие сомнительные условия для отдыха кажутся некоторым россиянам более привлекательными, чем спокойное ожидание завершения отпуска в гостинице и возвращение в родные города. Как говорится, на путевку деньги потрачены, а значит нужно купаться и загорать.

Авторы телеграм-канала Hue выложили кадры, на которых среди завалов на пляжах отдыхают люди в купальных костюмах, а рядом с ними играются дети. Тем временем, в регионе продолжает действовать режим ЧС.

Неудивительно, что на фоне всех перипетий отдых в Сочи существенно подешевел. Снижение цен на отели связано с открытием границ с Турцией и коронавирусными ограничениями в Краснодарском крае.