Загар важнее: россияне "наслаждаются" морем на разрушенных стихией пляжах – видео

Загар важнее: россияне "наслаждаются" морем на разрушенных стихией пляжах – видео
Кадр youtube.com
Заваленные мусором зоны отдыха не смущают наших сограждан

В Краснодарском крае уже который день буйствуют природные силы. Вода заливается в квартиры, а мощные потоки сносят машины, деревья и людей. Однако особо отчаянные туристы не могут смириться с потерянным отпуском – несмотря ни на что, люди продолжают отдыхать на пляжах.

Поразительное видео появилось на просторах интернета. Очевидцы запечатлели курорты Краснодарского края, которые серьезно пострадали из-за проливных дождей и мощных ветров. Лишенная милосердия стихия разрушила здания, вырвала куски асфальта из дорог и завалила пляжи мусором и деревьями.

Однако даже такие сомнительные условия для отдыха кажутся некоторым россиянам более привлекательными, чем спокойное ожидание завершения отпуска в гостинице и возвращение в родные города. Как говорится, на путевку деньги потрачены, а значит нужно купаться и загорать.

Авторы телеграм-канала Hue выложили кадры, на которых среди завалов на пляжах отдыхают люди в купальных костюмах, а рядом с ними играются дети. Тем временем, в регионе продолжает действовать режим ЧС.

Неудивительно, что на фоне всех перипетий отдых в Сочи существенно подешевел. Снижение цен на отели связано с открытием границ с Турцией и коронавирусными ограничениями в Краснодарском крае.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Пилот разбившегося на Камчатке Ан-26 мог вести самолет по личному навигатору - СМИ

У следователей возникли подозрения, что экипаж решил самостоятельно срезать путь

Делегация России в знак протеста хлопнула дверью в ПА ОБСЕ

Киев смог навязать ассамблее русофобскую повестку дня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1723 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей