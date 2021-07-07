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В столице уже несколько дней работает система QR-кодов в ресторанах и кафе, которая призвана снизить число заболеваний коронавирусом. При этом в Сети то и дело ходят разговоры о том, что особые правила могут распространить и на магазины. Замглавы Минпромторг Виктор Евтухов оценил вероятность появления QR-кодов в магазинах.
Так, по его словам, ввести такое ограничение в торговле крайне сложно. Ведь контролировать поток людей и у каждого при входе проверять наличие специального кода довольно затруднительно. Такая ситуация может вызвать раздражение у покупателей. Евтухов подчеркнул, что разговоров о введении QR-кодов в магазинах не идет.
Что касается непродуктовой торговли, то чиновник надеется, что и там обойдется без этого ограничения. Такое может случиться, если темпы вакцинации и выработки коллективного иммунитета продолжат расти.
При этом, как рассказал Евтухов "Известиям", ритейлеры активно проводят вакцинацию. Торговые сети даже попросили у властей помощи. Ведь желающих обезопасить себя так много, что образуются очереди. Сотрудники магазинов же не могут в них стоять, не отрываясь от работы. Власти же пошли навстречу и помогли – в поликлиниках выделят отдельные слоты для прививки сотрудникам магазинов.
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В США за 10 лет от прививки от кори умерло 100 человек . А от самой кори ни одного человека.
Какой из этого вывод, интересно? Считайте это тестом на IQ.
Мне кажется, если вы все перемрете, будет гораздо проще жить оставшимся.
Полгода убеждали всех прививаться по-хорошему, добровольно. Так у нас целая когорта Дeбилoв-антипрививочников появилась. Гордые такие ходили, мол мы против того, за что мне ничего не будет. Желтые звезды нацепили.
После этого власть дураков прижала - и сразу очереди выстроились за уколом. Нам ведь не здоровье важно, а возможность в кабаке посидеть.
Теперь власть прощупывает возможность всех дурней мокрой тряпкой в поликлиники загнать. Чтобы ВСЕ ломились за вакциной. И как только ВСЕ побегут за уколом, его сделают платным. Дураков только рублем учить.