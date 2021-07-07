В Минпромторге высказались о вероятности появления QR-кодов в магазинах

В Минпромторге высказались о вероятности появления QR-кодов в магазинах
Фото: Александр Авилов/ АГН Москва
Стало известно, будут ли москвичи ходить в продуктовые по-новому

В столице уже несколько дней работает система QR-кодов в ресторанах и кафе, которая призвана снизить число заболеваний коронавирусом. При этом в Сети то и дело ходят разговоры о том, что особые правила могут распространить и на магазины. Замглавы Минпромторг Виктор Евтухов оценил вероятность появления QR-кодов в магазинах.

Так, по его словам, ввести такое ограничение в торговле крайне сложно. Ведь контролировать поток людей и у каждого при входе проверять наличие специального кода довольно затруднительно. Такая ситуация может вызвать раздражение у покупателей. Евтухов подчеркнул, что разговоров о введении QR-кодов в магазинах не идет. 

Что касается непродуктовой торговли, то чиновник надеется, что и там обойдется без этого ограничения. Такое может случиться, если темпы вакцинации и выработки коллективного иммунитета продолжат расти. 

При этом, как рассказал Евтухов "Известиям", ритейлеры активно проводят вакцинацию. Торговые сети даже попросили у властей помощи. Ведь желающих обезопасить себя так много, что образуются очереди. Сотрудники магазинов же не могут в них стоять, не отрываясь от работы. Власти же пошли навстречу и помогли – в поликлиниках выделят отдельные слоты для прививки сотрудникам магазинов. 

Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость267634
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Гость275154
У тебя на одной чаше смерть, а на другой неделя чихания. И ты еще гарантии требуешь, что чихи будут приятными?
Мне кажется, если вы все перемрете, будет гораздо проще жить оставшимся.
Так уточните что вас беспокоит - то ли то, что не привившийся заразит других, то ли то что чихом отделается? Недопуск в магазины и пр. - это защита окружающих и она, как выясняется не работает. А вот чихать или лежать под ивл - личный выбор каждого. А кому первому умереть решает всевышний. И вам с вашим отношением к людям будет правильным быть в первых рядах...
Банкир
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Гость267634
По многочисленным публикациям прививка не защищает от заражения, хотя позволит перенести в легкой форме. Так что смысла в ней плане общественной безопасности нет. У меня на работе 2 чела из привившихся заболели. И при всем этом власть отказывается нести ответственность за привившихся, требуя подписать добровольное согласие....
Информация к размышлению.
В США за 10 лет от прививки от кори умерло 100 человек . А от самой кори ни одного человека.
Какой из этого вывод, интересно? Считайте это тестом на IQ.
Гость275154
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Гость267634
По многочисленным публикациям прививка не защищает от заражения, хотя позволит перенести в легкой форме. Так что смысла в ней плане общественной безопасности нет. У меня на работе 2 чела из привившихся заболели. И при всем этом власть отказывается нести ответственность за привившихся, требуя подписать добровольное согласие....
У тебя на одной чаше смерть, а на другой неделя чихания. И ты еще гарантии требуешь, что чихи будут приятными?
Мне кажется, если вы все перемрете, будет гораздо проще жить оставшимся.
Гость267634
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Гость275154
Это не чушь, к сожалению...
Полгода убеждали всех прививаться по-хорошему, добровольно. Так у нас целая когорта Дeбилoв-антипрививочников появилась. Гордые такие ходили, мол мы против того, за что мне ничего не будет. Желтые звезды нацепили.
После этого власть дураков прижала - и сразу очереди выстроились за уколом. Нам ведь не здоровье важно, а возможность в кабаке посидеть.
Теперь власть прощупывает возможность всех дурней мокрой тряпкой в поликлиники загнать. Чтобы ВСЕ ломились за вакциной. И как только ВСЕ побегут за уколом, его сделают платным. Дураков только рублем учить.
По многочисленным публикациям прививка не защищает от заражения, хотя позволит перенести в легкой форме. Так что смысла в ней плане общественной безопасности нет. У меня на работе 2 чела из привившихся заболели. И при всем этом власть отказывается нести ответственность за привившихся, требуя подписать добровольное согласие....
Шаман
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QR-коды в продуктовых = бегство населения из Москвы и разорение торговых сетей
Гость275154
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Гость267634
После инструкции гулять домами любая чушь в исполнении чиновников может стать реальностью...
Это не чушь, к сожалению...
Полгода убеждали всех прививаться по-хорошему, добровольно. Так у нас целая когорта Дeбилoв-антипрививочников появилась. Гордые такие ходили, мол мы против того, за что мне ничего не будет. Желтые звезды нацепили.
После этого власть дураков прижала - и сразу очереди выстроились за уколом. Нам ведь не здоровье важно, а возможность в кабаке посидеть.
Теперь власть прощупывает возможность всех дурней мокрой тряпкой в поликлиники загнать. Чтобы ВСЕ ломились за вакциной. И как только ВСЕ побегут за уколом, его сделают платным. Дураков только рублем учить.
Гость267634
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После инструкции гулять домами любая чушь в исполнении чиновников может стать реальностью...
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