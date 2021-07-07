Стало известно, будут ли москвичи ходить в продуктовые по-новому

В столице уже несколько дней работает система QR-кодов в ресторанах и кафе, которая призвана снизить число заболеваний коронавирусом. При этом в Сети то и дело ходят разговоры о том, что особые правила могут распространить и на магазины. Замглавы Минпромторг Виктор Евтухов оценил вероятность появления QR-кодов в магазинах.

Так, по его словам, ввести такое ограничение в торговле крайне сложно. Ведь контролировать поток людей и у каждого при входе проверять наличие специального кода довольно затруднительно. Такая ситуация может вызвать раздражение у покупателей. Евтухов подчеркнул, что разговоров о введении QR-кодов в магазинах не идет.

Что касается непродуктовой торговли, то чиновник надеется, что и там обойдется без этого ограничения. Такое может случиться, если темпы вакцинации и выработки коллективного иммунитета продолжат расти.

При этом, как рассказал Евтухов "Известиям", ритейлеры активно проводят вакцинацию. Торговые сети даже попросили у властей помощи. Ведь желающих обезопасить себя так много, что образуются очереди. Сотрудники магазинов же не могут в них стоять, не отрываясь от работы. Власти же пошли навстречу и помогли – в поликлиниках выделят отдельные слоты для прививки сотрудникам магазинов.