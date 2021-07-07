Стать жертвой недобросовестного кассира можно в нескольких случаях

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда в чеке почему-то оказывался лишний пробитый товар, или цена в зале и на кассе заметно отличались. И явно не в пользу покупателя. Все эти уловки осуществляют кассиры, которые могут обманывать посетителей из собственной выгоды или же по указанию руководства.

Чтобы не вернуться домой обманутыми, нужно знать о схемах, по которым действуют кассиры, которые зачастую, кстати, отлично разбираются в психологии человека. Так, обнаружить "недостачу" в своем кошельке можно, если вы приходите за покупками нетрезвыми или разговариваете по телефону, стоя на кассе. Также чек нужно внимательно проверять, если у вас много покупок.

Схема №1

Часто бывает так, что продавец хочет побаловать себя каким-нибудь, но не хочет за это платить. Тогда невнимательному покупателю просто пробивают лишний товар.

Схема №2

Другой вариант заработать – не додать сдачу. Или же кассир сделает вид, что изначально покупатель дал ему купюру меньшего номинала. Даже если вы заметите подвох, доказать вину продавца будет сложно, потому что многие думают, что нельзя исключать человеческий фактор. Мол, ошибся, с кем не бывает.

Схема №3

Отсутствие сдачи – вид обмана, который может помочь хорошо заработать в крупных гипермаркетах.

Схема №4

В случае, если вы заметили, что ценник в зале и на кассе разный, то смело требуйте, чтобы товар пробили по той стоимости, на которую вы рассчитывали изначально.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, каким образом супермаркеты заставляют покупателей тратить больше.