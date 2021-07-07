Что делать с желтеющими завязями на огурцах

Что делать с желтеющими завязями на огурцах
Фото: Iordache Magdalena via www.imago/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Для начала необходимо найти первопричину

Даже опытные садоводы могут столкнуться с проблемой, когда завязи на огурцах начинают желтеть. Если вовремя не принять меры, тогда о богатом урожае можно забыть. Для начала нужно понять, что стало причиной, а после немедленно начинать исправлять ситуацию. 

Жара 

Лето в этом году выдалась особенно жарким. При такой погоде огурцы начинают направлять свои ресурсы на самосохранение, поэтому и начинают постепенно сбрасывать завязи, а те, которые сохраняются, могут начать горчить. 

В этом случае поможет проветривание теплиц. Или же можно как-то затемнить грядки.

Нехватка фосфора и калия 

Из-за того, что вы неправильно удобряете плоды, тоже могут возникнуть проблемы с завязями. В этом случае на помощь придет подкормка раствором золы. 

Возьмите 1 стакан золы и растворите в десятилитровом ведре. Дайте настояться в течение двух дней, а затем полейте огурцы. 

Пасынки 

Пасынки могут оттянуть на свое развитие слишком много полезных веществ. Просто удаляйте их вовремя. Также можно сформировать огурцы в один стебель с последующим приспусканием шпалеры. 

Недостаточный полив 

В жаркую погоду поливать грядки нужно ежедневно. Также поможет мульчирование сеном. В этом случае в почве начнут развиваться полезные бактерии, которые повысят иммунитет плодов. 

Не забывайте вовремя собирать урожай, потому что уже созревшие огурцы будут забирать все полезные вещества, а молодые плоды будут страдать из-за нехватки силы. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем подкормить огурцы во время плодоношения для увеличения урожая.

Юлия МИХАЙЛОВА

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