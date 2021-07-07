Политикам приходится помнить про эпидемию COVID-19 во время важных переговоров

Эпоха коронавируса диктует новые правила дипломатического этикета, в которых ориентируются пока не все. С неловкой ситуацией пришлось столкнуться министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита в Лаос.

Поскольку тактильные контакты сейчас не в чести, президент Лаоса Тхонглун Сисулит не смог сразу решить, как же ему приветствовать главу МИД России. Но затем все-таки протянул руку, отметив по-русски, что от такого рукопожатия "невозможно" отказаться. Лавров с улыбкой поддержал жест лаосского лидера, хотя сначала был готов обойтись без столь близкого контакта.

Впрочем, остальные члены российской делегации рукопожатия не удостоились. Их Тхонглун Сисулит приветствовал традиционным полупоклоном со сложенными у груди руками. Кстати, в ходе переговоров обсуждалась возможность поставки в Лаос вакцины "Спутник V". По словам Лаврова, Вьентьян рассчитывает, помимо закупки препарата, еще и на гуманитарные поставки, и Москва такую возможность "рассматривает", передает РИА "Новости".

Видео начала встречи Лаврова с Сисулитом опубликовала в своем телеграм-канале ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева.

Ранее замечание из-за рукопожатия получила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Этот момент тоже попал на видео.