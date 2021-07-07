Помогут несколько хитростей

Морковь достаточно капризна к условиям хранения, поэтому ее не всегда удается сохранить до следующего сезона. Существует целый ряд правил, который нужно соблюсти, чтобы корнеплод пережил зиму.

Условия хранения моркови

Наиболее оптимальной будет температура, близкая к нулю. При отрицательной температуре вода внутри моркови начнет замерзать и уничтожит корнеплод. Но уже при пяти градусах морковь начнет прорастать.

Влажность воздуха должна быть около 90-95%. При влажности ниже 85% морковка быстро задубеет и потеряет вкус. Чтобы измерить процент влажности, можно приобрести влагомер.

Углекислый газ замедляет гниение и прорастание овощей и может помочь сохранить урожай моркови свежим. Но концентрация в 6% уже опасна для здоровья.

Как подготовить морковь к хранению

Урожай нужно полить за 10 дней до сбора. Так морковь прекратит расти, уйдет в сберегающий режим и сохранит энергию, которую должна была потратить на прорастание корней. Затем нужно отрезать ботву и дать урожаю высохнуть. Счищать грязь лучше вручную. Если в погреб попадет мокрая морковь, она снова начнет пытаться отрастить корни. К тому же влага спровоцирует гниение. Хранить урожай следует в опилках или бумаге. Это убережет его от сырости и не даст сгнить.

Ранее Утро.ру сообщало, когда следует собирать морковь для хранения