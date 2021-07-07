"Будет сложно": Мишустин публично возразил Путину - видео

"Будет сложно": Мишустин публично возразил Путину - видео
Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Первое и второе лица государства поспорили из-за выплат для молодежи

7 июля телезрители могли воочию наблюдать за спором, который произошел между российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Яблоком раздора стала финансовая поддержка молодежи.

Главнокомандующий выразил свое недовольство по поводу сроков, которые были установлены для внедрения бонусной программы для молодежи, получившей название "Пушкинская карта". На нее государство будет переводить денежные средства, которые молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут потратить на походы по культурным мероприятиям.

Программа стартует с 1 сентября, однако по мнению Владимира Владимировича, это не самое подходящее время для запуска бонусного проекта. Лидер россиян отметил, что с началом осени школьникам и студентам предстоит возвращаться к учебе. Тут уже будет не до походов по культурным мероприятиям.

На эту оплошность кабинета министров глава государства и указал руководителю российского правительства. Путин предложил запустить программу "чуть пораньше". Однако Мишустин был не согласен с мнением своего начальника и прямо выразил свою точку зрения.

"Чуть пораньше будет сложно", – объявил премьер-министр.

Мишустин пояснил, что культурным учреждениям требуется время для того, чтобы научиться работать с "Пушкинской картой". С этим Владимир Владимирович спорить не стал.

Кстати, недавно российский лидер пошутил над министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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