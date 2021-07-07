Путин дал правительству поручение решить вопрос с детскими выплатами до 1 августа

Речь идет о пособиях на малышей от трех до семи лет

Глава РФ Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросом о выплатах на детей. Срок президент дал до 1 августа.



Так, президент указал на необходимость проследить за "правоприменительными практиками" в российских регионах. Кроме того, Путин поручил организовать горячую линию, куда граждане могут обратиться в случае возникновения проблем с детскими пособиями.

Ряд поручений российский лидер дал после прямой линии. Одной из обратившихся к президенту была Оксана Плужникова из Астраханской области, которая выразила недовольство местной властью. По словам женщины, в этом регионе россиянам отказывали в деньгах, если претендующий на них гражданин не имел дохода за каждый месяц прошлого года. Как отмечает РИА Новости, подобное требование не было прописано в постановлении правительства. Министерство труда заявило, что оно незаконно.

В кабинете министров привели данные за 2020 год. Согласно озвученной информации, на выплаты по этой программе могли претендовать больше четырех с половиной миллионов детей.