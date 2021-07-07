В Подмосковье установились неблагоприятные метеоусловия

Предприятиям посоветовали сократить количество вредных выбросов

В Московской области установились неблагоприятные метеоусловия. Профильные службы предупредили местных жителей о погодных перипетиях, которые продолжатся с 18:00 7 июля до 12:00 8 июля.

С неблагоприятными природными условиями столкнутся жители Щелково, Коломны, Подольска, Мытищ, Электростали и ряда других подмосковных городов.

Указано, что в таких условиях необходимо сократить рассеивание вредных веществ. Предприятия должны снизить объемы выбросов в атмосферу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно стало известно, что в Московском регионе жара продержится до середины лета.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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