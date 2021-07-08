"Я в ауте": турист поделился впечатлениями от отдыха в Крыму после потопа

"Я в ауте": турист поделился впечатлениями от отдыха в Крыму после потопа
Фото: vk.com/ ytatljh/ www.globallookpress.com
На курорте по-прежнему очень грязно

Многих туристов сейчас беспокоит вопрос о том, что делать с купленными путевками в Крым. В этом году погода на полуострове, мягко говоря, непривычная. Некоторых путешественников потопы не остановили, поэтому они отправились на курорт, а заодно и рассказали, чего ждать от Крыма в этом году. 

Посетившие Коктебель признались, что в первый день своего пребывания в городе они были шокированы. 

"Мы, честно говоря, были "в ауте", 

– признался автор канала "Зоркий" в "Яндекс.Дзен", комментируя количество народа на курорте. 

По словам туриста, отдыхающих настолько много, то люди идут сплошным потоком, игнорируя все ограничения и меры безопасности, которые следовало бы соблюдать во время пандемии. 

Море в Коктебеле оказалось грязным. Из-за потопов и аномальных ливней вода помутнела, в ней плавает много мусора. 

Но туристы, вероятнее всего, успеют испачкаться еще по пути к побережью, потому что не все последствия дождя удалось устранить. На некоторых участках, по словам автора, буквально утопаешь в грязи. 

Еще одна проблема – обилие нетрезвых туристов, которые иногда ведут себя непозволительно. Спасают ситуацию добрые жители Коктебеля, которые всегда готовы прийти на помощь и подсказать ответы на интересующие вас вопросы. 

Напомним, что ранее на Крым обрушились аномальные ливни. В некоторых городах за день-два вылилось аж 3 месячных нормы осадков. 

Источник: Канал "Зоркий" в "Яндекс.Дзен" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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