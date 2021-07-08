Плановое повышение ожидается в следующем феврале

Коэффициент индексации соцвыплат, пособий и компенсаций на следующий год составит 1,043, в 2023 – на – 0,007 выше. Такой же показатель ожидается в 2024 году, о чем говорится в проекте бюджета Фонда соцстрахования, рассмотренном Российской трехсторонней комиссией.

Уже несколько лет в стране действует единый порядок индексации соцвыплат – единожды в год, с 1 февраля. Выплаты выросли в этом году на 4,9%. По предварительным расчетам, на следующий год ожидается повышение на 4,3 процента, в 2023 и 2024 году показатель должен составить по 4% соответственно.

Однако итоговый размер индексации устанавливается по истечению года, либо уже в новом году, когда доступна более подробная информация о росте цен по итогам годового периода.

Как отмечает источник, с 1 февраля повысят выплаты для ветеранов, инвалидов, героев Советского Союза и Российской Федерации, а также Героев труда и еще ряда льготных категорий. Ожидается индексация пособий для детей, пишет URA.ru.

Ранее в Российской трехсторонней комиссии заявили, что средняя величина страховых выплат для пенсионеров в 2024 году вырастет до 20 388 рублей. В соответствии с прогнозом размер выплаты, по предварительным данным, составит в 2022 и 2023 годах 18,4 и 19,25 тысячи рублей соответственно.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, выступая на рабочем совещании, что в ближайший четырехлетний период власти проведут расширение перечня услуг для соцобслуживания пожилых категорий граждан. Пенсионеров, желающих работать, наделят возможностью переобучения, за соблюдением трудового законодательства лиц предпенсионного возраста установят госконтроль.