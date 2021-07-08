На подготовленной почве можно вырастить несколько культур

После сбора лука на грядках можно запустить трансформацию, в результате которой вы сможете получить вдвое больше урожая. Этот способ хорош тем, что почва уже подготовлена и наполнена питательными веществами, поэтому растения будут быстро развиваться и обязательно порадуют дачников своим вкусом.

Морковь

После лука на грядках можно посеять морковь. Не стоит забывать, что запах лука отпугивает морковную муху, поэтому плоды заранее будут защищены от вредителей.

Перед посадкой лучше перекопать землю, а после выровнять ее граблями. Так почва насытится кислородом, что тоже положительно повлияет на рост моркови.

За 3-4 дня до посадки семена нужно замочить в воде на 1 час, а после убрать их во влажное бумажное полотенце, сложить в герметичный контейнер. Подготовленные семена быстрее взойдут.

Заделывать их, кстати, нужно не более чем на 1 сантиметр.

Картофель

В посадке картофеля после лука есть свои особенности. Сажать пасленовые лучше в увлажненную почву. Обязательно нужно мульчировать грядки.

После поливать нужно путем "замачивания" 1 раз в 3 дня до тех пор, пока ботва не пожелтеет.

Пекинская капуста

Главный плюс этого растения в том, что оно не прихотливо в уходе и устойчиво к перепадам температур.

Перед посадкой удобрите грядки выдержанным компостом. Сеять семена нужно на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Обязателен равномерный полив, чтобы не столкнуться с стрелкованием.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что можно посадить в июле.