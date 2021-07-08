Чтобы грядки не простаивали: что посадить сразу после сбора урожая лука

Чтобы грядки не простаивали: что посадить сразу после сбора урожая лука
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
На подготовленной почве можно вырастить несколько культур

После сбора лука на грядках можно запустить трансформацию, в результате которой вы сможете получить вдвое больше урожая. Этот способ хорош тем, что почва уже подготовлена и наполнена питательными веществами, поэтому растения будут быстро развиваться и обязательно порадуют дачников своим вкусом. 

Морковь 

После лука на грядках можно посеять морковь. Не стоит забывать, что запах лука отпугивает морковную муху, поэтому плоды заранее будут защищены от вредителей.

Перед посадкой лучше перекопать землю, а после выровнять ее граблями. Так почва насытится кислородом, что тоже положительно повлияет на рост моркови.

За 3-4 дня до посадки семена нужно замочить в воде на 1 час, а после убрать их во влажное бумажное полотенце, сложить в герметичный контейнер. Подготовленные семена быстрее взойдут.

Заделывать их, кстати, нужно не более чем на 1 сантиметр.

Картофель 

В посадке картофеля после лука есть свои особенности. Сажать пасленовые лучше в увлажненную почву. Обязательно нужно мульчировать грядки. 

После поливать нужно путем "замачивания" 1 раз в 3 дня до тех пор, пока ботва не пожелтеет. 

Пекинская капуста 

Главный плюс этого растения в том, что оно не прихотливо в уходе и устойчиво к перепадам температур. 

Перед посадкой удобрите грядки выдержанным компостом. Сеять семена нужно на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Обязателен равномерный полив, чтобы не столкнуться с стрелкованием. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что можно посадить в июле. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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