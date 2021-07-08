Показательный вылет истребителей НАТО назвали реальной работой по защите Прибалтики от России

Президенту Литвы Гитанасу Науседе пришлось прервать пресс-конференцию, которую он вместе с испанским премьером Педро Санчесом проводил в четверг, 8 июля, на авиабазе НАТО в литовском городе Шяуляй.

Науседа выступал, когда вдруг за его спиной засуетились военные, а потом его и вовсе прервали на полуслове, заставив отойти, чтобы не мешать вылету самолетов.

Как оказалось, в поле зрения натовцев появились неопознанные летающие объекты, сработал сигнал тревоги и испанские "Еврофайтеры" рванули на перехват. При этом приглашенным на мероприятие журналистам позволили снять испанские истребители во всей красе.

По данным испанских СМИ, переполох вызвал самолет российских ВВС, летевший над Балтийским морем. По оценке местных военных, ситуация была рядовая. Между тем Науседа, после того как самолеты вылетели с базы, продолжил пресс-конференцию словами о том, что подобные "реальные инциденты" наглядно показывают, зачем Литве нужны базы НАТО.

"Ждем сообщения об очередной провокации Кремля",

– сыронизировала ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева в своем телеграм-канале, комментируя эту ситуацию.

Сейчас в литовском Шауляе дислоцированы 7 истребителей Eurofighter ВВС Испании и 130 испанских военнослужащих в рамках миссии НАТО по контролю безопасности прибалтийских республик, уточняет РИА "Новости".

Ранее внутри НАТО разгорелся скандал: выяснилось, что в Литве воровали сухпайки, предназначенные для американских военных.