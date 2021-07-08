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Трогательный момент сегодня произошел в ходе общения президента России Владимира Путина со школьниками, которые выиграли конкурс "Большая перемена". Один из финалистов так разволновался в ходе своего выступления, что сначала запнулся, а потом и вовсе расплакался. Глава государства поддержал юного энтузиаста.
Казус случился с Даниилом Галстяном, поведавшим о школе будущего, в которой, по его идее, мальчики и девочки учатся раздельно, но встречаются в общих зонах, сообщает РИА "Новости". Школьник сообщил, что он волнуется, что его всегда поддерживают друзья и близкие, особенно мама и папа, и передал им привет. И в этот момент вдруг голос у ребенка дрогнул, он сбился и заплакал.
Пока мальчик пил воду из заранее подготовленной бутылки, президент пытался сгладить неловкий момент.
"Все хорошо, Даниил! Наверняка мама и папа тебя слышат. И то, что ты так переживаешь, с такой душой так говоришь о том, что делаешь, подчеркивает лишний раз твое отношение к своим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся, не надо стесняться, все хорошо! – сказал Владимир Владимирович.
Собравшиеся в зале детишки также поддержали Даниила – они хлопали и кричали ему: "Молодец!"
Далее Путин обсудил с мальчиком его проект и отметил, что когда-то в России уже проходило раздельное обучение, сейчас оно осталось лишь в кадетских корпусах. Глава государства посоветовал финалисту
ознакомиться с мнением специалистов по данной теме, поскольку считается, что лучше, когда девочки и мальчики учатся вместе.
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тем самым он говорит всему народу - плачьте - не стесняйтесь
ведь я у вас отобрал пенсии и рабами работайте еще пять лет