Лидер нации сказал ребенку, что не нужно стесняться своих слез

Трогательный момент сегодня произошел в ходе общения президента России Владимира Путина со школьниками, которые выиграли конкурс "Большая перемена". Один из финалистов так разволновался в ходе своего выступления, что сначала запнулся, а потом и вовсе расплакался. Глава государства поддержал юного энтузиаста.

Казус случился с Даниилом Галстяном, поведавшим о школе будущего, в которой, по его идее, мальчики и девочки учатся раздельно, но встречаются в общих зонах, сообщает РИА "Новости". Школьник сообщил, что он волнуется, что его всегда поддерживают друзья и близкие, особенно мама и папа, и передал им привет. И в этот момент вдруг голос у ребенка дрогнул, он сбился и заплакал.

Пока мальчик пил воду из заранее подготовленной бутылки, президент пытался сгладить неловкий момент.

"Все хорошо, Даниил! Наверняка мама и папа тебя слышат. И то, что ты так переживаешь, с такой душой так говоришь о том, что делаешь, подчеркивает лишний раз твое отношение к своим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся, не надо стесняться, все хорошо! – сказал Владимир Владимирович.

Собравшиеся в зале детишки также поддержали Даниила – они хлопали и кричали ему: "Молодец!"

Далее Путин обсудил с мальчиком его проект и отметил, что когда-то в России уже проходило раздельное обучение, сейчас оно осталось лишь в кадетских корпусах. Глава государства посоветовал финалисту ознакомиться с мнением специалистов по данной теме, поскольку считается, что лучше, когда девочки и мальчики учатся вместе.

