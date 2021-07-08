Путин поддержал заплакавшего мальчика на "Большой перемене" - видео

Путин поддержал заплакавшего мальчика на "Большой перемене" - видео
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер нации сказал ребенку, что не нужно стесняться своих слез

Трогательный момент сегодня произошел в ходе общения президента России Владимира Путина со школьниками, которые выиграли конкурс "Большая перемена". Один из финалистов так разволновался в ходе своего выступления, что сначала запнулся, а потом и вовсе расплакался. Глава государства поддержал юного энтузиаста.

Казус случился с Даниилом Галстяном, поведавшим о школе будущего, в которой, по его идее, мальчики и девочки учатся раздельно, но встречаются в общих зонах, сообщает РИА "Новости". Школьник сообщил, что он волнуется, что его всегда поддерживают друзья и близкие, особенно мама и папа, и передал им привет. И в этот момент вдруг голос у ребенка дрогнул, он сбился и заплакал.


Пока мальчик пил воду из заранее подготовленной бутылки, президент пытался сгладить неловкий момент.

"Все хорошо, Даниил! Наверняка мама и папа тебя слышат. И то, что ты так переживаешь, с такой душой так говоришь о том, что делаешь, подчеркивает лишний раз твое отношение к своим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся, не надо стесняться, все хорошо! – сказал Владимир Владимирович.

Собравшиеся в зале детишки также поддержали Даниила – они хлопали и кричали ему: "Молодец!"

Далее Путин обсудил с мальчиком его проект и отметил, что когда-то в России уже проходило раздельное обучение, сейчас оно осталось лишь в кадетских корпусах. Глава государства посоветовал финалисту ознакомиться с мнением специалистов по данной теме, поскольку считается, что лучше, когда девочки и мальчики учатся вместе.

Источник: РИА Новости
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

гость
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игорь глупый школоло, вздрочни на бобку пенсионерку и отдай ей свою заначку на наркоту, уе6ан. Бобка удивится и икры себе купит.
игорь
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точно
тем самым он говорит всему народу - плачьте - не стесняйтесь
ведь я у вас отобрал пенсии и рабами работайте еще пять лет
Гость275863
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Очевидно он имел ввиду не стеснятся своих чувств, для мужчины слёзы лишнее, хотя ребёнок ещё
Гость 7
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Гость274312
Пацану стало грустно за строну увидив рожу щизика путлера
за стрОну ?
В
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В прошлый раз в пузико мальчика поцеловал. Старушки прослезились.
Гость274312
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Пацану стало грустно за строну увидив рожу щизика путлера
1
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