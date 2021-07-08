Секрет богатого урожая оказался прост

Лук одна из самых популярных культур для выращивания в огороде. Однако луковицы со своего участка чаще всего значительно уступают в размере тем, что продают на рынке или в магазинах. Чем подкармливать урожай, чтобы он радовал своим количеством и качеством? Для этого есть пара эффективных средств.

Чем подкармливать лук

Подкормкой нужно озаботиться в июле. Для нее понадобятся 10 литров вод, 1 стакан доломитовой муки, 1 стакан золы и 1 столовая ложка монофосфата калия. Эти ингредиенты нужно тщательно перемешать и дать настояться 2-3 часа. После нужно равномерно полить грядки с луком этим раствором. Результат будет виден уже на четвертый день. Лук станет расти активнее, а головки значительно увеличатся.

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