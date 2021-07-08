Для решения проблемы Москве предлагается разработать специальный федеральный проект

Крым находится на грани экологической катастрофы из-за изношенности канализации по всему полуострову. Об этом предупредил полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов в ходе сегодняшнего совещания по вопросам национальной безопасности в макрорегионе в Майкопе.

"Серьезные угрозы вызывает и изношенность очистного хозяйства в Крыму", – цитирует "Интерфакс" чиновника.

По его словам, для решения данной проблемы необходимо в срочном порядке разработать специальный федеральный проект "Развитие водоканализационного хозяйства Азово-Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма". Он должен стать частью нацпроекта "Жилье и городская среда" или утвержден как отдельная федеральная целевая программа.

"Без этого дальнейшая эксплуатация имеющейся инфраструктуры грозит экологической катастрофой и является препятствием для развития курортов", – резюмировал Устинов.

Кроме того, в ухудшении экологии полуострова он обвинил постмайданные власти Украины за блокировку подачи воды по Северо-Крымскому каналу. По его мнению, киевский режим ухудшает обстановку в регионе умышленно.

Устинов подчеркнул, что в нынешней, "достаточно сложной" ситуации с водоснабжением нужно обеспечить максимально возможный экоконтроль за мерами, которые экстренно предпринимаются для подачи жителям Республики воды, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее в апреле текущего года был определен подрядчик реконструкции канализационно-очистных сооружений на Южном берегу Крыма. Общая сумма работ оценена в 14,9 млрд рублей.

