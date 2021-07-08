Заседание перенесено до шестого сентября

Суд в Гааге по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17, рухнувшего в июле 2014 г. в Донбассе, отклонил целый ряд запросов защиты: о допросе эксперта из США по спутниковым снимкам, о новом опросе экспертов "Алмаз-Антея" и о допросе днепропетровского олигарха Игоря Коломойского в качестве свидетеля. Об этом передает РИА "Новости в четверг, 8 июля.

Как заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, инстанция считает, что позиция российского оборонного концерна "Алмаз-Антея", выпускающего, в том числе, комплексы систем ПВО Бук-М1, ранее уже "была четко сформулирована, поэтому никто не ожидает", что специалисты предприятия предоставят "дополнительный отчет".

Та же история касается и спутниковых данных США. Сторона защиты, представляющая интересы одного из фигурантов процесса, а именно россиянина Олега Пулатова, просила о допросе американского эксперта по спутниковым снимкам. Как утверждали в Штатах, у них есть картинки, на которых якобы запечатлен момент запуска ракеты по "Боингу", летевшему над воюющим Донбассом. Сообщалось, что американец стал соавтором меморандума по тем спутниковым снимкам.

По словам судья, допрос этого эксперта, "очевидно, работающего на американские власти", не может дать никакой новой информации.



Кроме того, защите отказано в допросе в качестве свидетеля украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Дело в том, что в материалах дела есть данные о наличии видеокадров, на которых он якобы признается в причастности к крушению рейса MH17.

"Суд считает, что видео не содержит признаков того, что расследование содержащейся в нем информации может привести к обнаружению сведений, важных для вынесения решений", – заявил Стинхейс.

После отчета об отклоненных запросах защиты Пулатова судья объявил о приостановке слушаний до 6 сентября текущего года. Отметим, что, кроме Пулатова, Гаага пытается обвинить в причастности к крушению "Боинга" MH17, рухнувшего 17 июля 2014 г. под Донецком, еще двух россиян – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

