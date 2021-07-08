В Подмосковье автоматически переведут выплаты на питание и школьную форму до 10 августа

Получателям прошлого года не нужно ничего оформлять

В Подмосковье получателям прошлого года автоматически пришлют денежные средства на питание и школьную форму. Выплата на одного ребенка составит три тысячи рублей, она придет на счет родителя до 10 августа. Эта мера поддержки предназначена для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на Ирину Каклюгину, главу Министерства социального развития региона.

Как уточняет "Подмосковье сегодня", всего примерно сто тысяч человек из многодетных семей получают выплату на школьную форму. Малообеспеченные семьи, у которых ребенок в этом году пойдет в первый класс, также получат от государства рюкзаки и школьные принадлежности. Для передачи вещей в удобное время с родителями свяжутся по телефону.

Если семья стала многодетной в этом году, для начисления выплаты необходимо написать заявление на сайте госуслуг. Оформление займет не более семи дней.