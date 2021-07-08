Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Трагическое крушение пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке никого не
оставило равнодушным. Все, находившиеся на борту 28 человек, погибли. 8 июля в
прессе появилась аудиозапись, на которой, предположительно, содержатся
последние переговоры пилотов воздушного судна с диспетчером.
Несколько минут разговора, попавшие в интернет-пространство, демонстрируют, что до самого последнего конца летчики не догадывались, что это будет их последний полет. Беседа шла в рутинном ключе без каких-либо дополнительных эмоций или выражения беспокойства.
Девушка-диспетчер задавала обычные для такой ситуации вопросы и получала ответы от пилота, который сидел за штурвалом печально прославившегося борта Ан-26.
Так, работница передала экипажу самолета, что снижаться на море в данный момент опасно, и она не стала бы рекомендовать осуществлять такие действия. Но это летчик ответил, что и не собирался выполнять посадку на водной глади.
"320 принял. Удаление – 9, – 085", – будничным тоном сообщает необходимую диспетчеру информацию пилот.
Эти слова были последними, которые услышали на земле от экипажа Ан-26.
"26 085, во сколько считаете посадку?" – задает вопрос диспетчер.
Однако получить ответ от борта было уже не суждено. Вскоре самолет разбился о скалы. Печальную аудиозапись разместило интернет-издание Life.
Ранее были названы вероятные причины крушения пассажирского лайнера. Предполагается, что экипаж выбрал сложный маршрут для посадки.
Японцы переворачивают договоренность Путина и Абэ "с ног на голову", посетовал министр