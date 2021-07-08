Опубликованы последние слова пилотов рухнувшего Ан-26 - видео

Опубликованы последние слова пилотов рухнувшего Ан-26 - видео
Фото: www.pixabay.com
Катастрофа наступила внезапно для летчиков

Трагическое крушение пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке никого не оставило равнодушным. Все, находившиеся на борту 28 человек, погибли. 8 июля в прессе появилась аудиозапись, на которой, предположительно, содержатся последние переговоры пилотов воздушного судна с диспетчером.

Несколько минут разговора, попавшие в интернет-пространство, демонстрируют, что до самого последнего конца летчики не догадывались, что это будет их последний полет. Беседа шла в рутинном ключе без каких-либо дополнительных эмоций или выражения беспокойства.

Девушка-диспетчер задавала обычные для такой ситуации вопросы и получала ответы от пилота, который сидел за штурвалом печально прославившегося борта Ан-26.

Так, работница передала экипажу самолета, что снижаться на море в данный момент опасно, и она не стала бы рекомендовать осуществлять такие действия. Но это летчик ответил, что и не собирался выполнять посадку на водной глади.

"320 принял. Удаление – 9, – 085", – будничным тоном сообщает необходимую диспетчеру информацию пилот.

Эти слова были последними, которые услышали на земле от экипажа Ан-26.

"26 085, во сколько считаете посадку?" – задает вопрос диспетчер.

Однако получить ответ от борта было уже не суждено. Вскоре самолет разбился о скалы. Печальную аудиозапись разместило интернет-издание Life.

Ранее были названы вероятные причины крушения пассажирского лайнера. Предполагается, что экипаж выбрал сложный маршрут для посадки.

Источник: Life ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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