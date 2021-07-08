5 ошибок при загрузке белья в стиральную машину

5 ошибок при загрузке белья в стиральную машину
Фото: pixabay.com
Самые распространенные ошибки перед запуском стирки

Чаще всего стиральная машина вибрирует, прыгает и смещается при отжиме из-за неверной установки. Однако случаются и ошибки при загрузке самого белья. Вот самые распространенные из них. 

  1. В барабане слишком много вещей. Предельно допустимая весовая норма написана либо на корпусе стиральной машинки, либо в ее техническом паспорте. Многие забывают про эту цифру, хотя проявляли к ней большой интерес при покупке. Превышать лимит по весу нельзя. Рекомендуется следить за тем, какие ткани попадают в барабан. Шерсть и синтетика весят больше, чем хлопок. Но еще проще будет рассчитывать весовую нагрузку визуально. Барабан не должен быть заполнен более, чем на ⅔ его объема. Для шерстяных вещей этот объем будет равен ⅓. 

  2. Вещи в стиральной машинке лежат комом. В таком случае они будут стучать о стенки барабана. Их предварительно стоит отсортировать и сложить. Не нужно особенно усердствовать: вещи в процессе стирки просто не должны переплелись друг с другом. Укладывать их нужно от самой большой и тяжелой вещи к самой маленькой и легкой. 

  3. Стирается одна, но крупная вещь. Из-за этого стиральная машинка может сильно вибрировать. Для баланса нужно добавить к этой большой вещи несколько мелких. Например, если стирается покрывало или пододеяльник, можно загрузить вместе с ним несколько полотенец. 

  4. Стираются слишком разные по размеру вещи. А вот стирать вместе покрывало и нижнее белье с носками не рекомендуется. Вещи должны быть разного размера, но сопоставимого. Также не стоит забывать проверять карманы перед стиркой. Пуговицы и молнии нужно застегивать, чтобы они не царапали барабан и не шумели. 

  5. Колготки и бюстгальтер без мешка для стирки. Металлические детали нижнего белья могут сломать барабан, а колготки спутают вещи или попросту порвутся. 

Анна ГОНЧАРЕНКО

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