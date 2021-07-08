Как удалить с одежды неприятный запах без стирки

Как удалить с одежды неприятный запах без стирки
Фото: pixabay.com
Несколько универсальных советов без особых затрат

Неприятный запах на одежде довольно распространенная проблема. Он появляется по разным причинам: долгое хранение в шкафу, слишком частое использование ускоренной стирки, инциденты дома, на улице или на работе. Запахи сырости и табака сложно перебить духами или дезодорантами. Но есть несколько лайфхаков, которые помогут решить эту проблему. 

Как устранить с одежды резкий запах 

Самый примитивный способ: повесить вещь сушиться на балкон или рядом с открытым окном на пару часов. В случае провала можно использовать несколько дополнительных средств. 

  1. Водка, разбавленная водой. Нужно смешать эти жидкости в пульверизаторе: ¾ водки и ¼ воды. Водка убьет бактерии, которые и являются источником запаха, довольно быстро высохнет и при этом не будет пахнуть. Рекомендуется опрыскать этой смесью одежду вечером и оставить сушиться при открытом окне на всю ночь. 

  2. Пищевая сода. Ее необходимо распределить по поверхности вещи тонким слоем, оставить на пару часов и затем удалить. 

  3. Морозилка. Холод, как и водка, убивает бактерии и избавляет одежду от неприятного запаха. В морозильной камере рекомендуется хранить кашемировые изделия, темные джинсы и не только. Перед повторным ношением вещи нужно просушить ее на солнце. 

  4. Пар. Он и от неприятного запаха избавит, и от складок на одежде. Для лучшего эффекта при отпаривании рекомендуется добавить на вещь пару капель эфирного масла. Этот способ не подходит для сильных запахов. 

Анна ГОНЧАРЕНКО

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