Несколько универсальных советов без особых затрат

Неприятный запах на одежде довольно распространенная проблема. Он появляется по разным причинам: долгое хранение в шкафу, слишком частое использование ускоренной стирки, инциденты дома, на улице или на работе. Запахи сырости и табака сложно перебить духами или дезодорантами. Но есть несколько лайфхаков, которые помогут решить эту проблему.

Как устранить с одежды резкий запах

Самый примитивный способ: повесить вещь сушиться на балкон или рядом с открытым окном на пару часов. В случае провала можно использовать несколько дополнительных средств.