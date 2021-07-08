Хуснуллин пообещал выполнить все распоряжения президента

Российский лидер Владимир Путин имеет далекоидущие планы по улучшению транспортного сообщения на всей российской территории. Президент считает необходимым проложить комфортабельную трассу через полстраны. Для того чтобы реализовать такой масштабный проект, необходима решительность и готовность много трудиться. Лидер россиян взял на слабо высокопоставленного чиновника с тем, чтобы возложить на его плечи ответственность за важное для страны строительство.



Свои представления о том, какие дороги должны появиться в нашей стране, российский президент озвучил во время беседы с заместителем главы кабинета министров Маратом Хуснуллиным.

Высокопоставленные лица обсуждали строительство новой трассы, которая соединит российскую столицу с главным городом Татарстана. Учитывая, что Хуснуллин как раз родом из Казани, этот проект наверняка пришелся ему по сердцу и вряд ли вызовет вопросы.

Однако следует ставить перед собой более грандиозные задачи. А глава нашего государства хорошо знает, как общаться с подчиненными. Владимир Путин задал вопрос о строительстве трассы, которая должна "замкнуть кольцо" и пройти через отдаленные от столицы уральские и сибирские города, таким образом, что высказывать какие-либо сомнения по поводу реализации данного проекта вряд ли могло прийти кому-нибудь в голову.

"Нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?" – обратился главнокомандующий к вице-премьеру.

Разумеется, тот спорить не стал и объявил, что слова главы государства для него – закон.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин открыл финальный участок ЦКАД. Теперь движение теперь запущено по всей автотрассе, отмечает "МИР24".

К слову, некоторые все же не боятся возражать первому лицу России. Недавно премьер-министр Михаил Мишустин публично поспорил с Путиным.