Москва готовит пакет документов для финансовой помощи Республике, пострадавшей после наводнения

Крымские водные резервуары после обильных ливней, обрушившихся этим июнем на часть районов полуострова, наполнились до краев – запаса воды хватит на два года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

Чиновник подчеркнул, что в сложившихся условиях, когда нужно решать социальные проблемы после потопа, информация о водоснабжении является положительным моментом.

"Все водохранилища в Крыму наполнились водой. Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год, да еще и на переходящий, есть полностью. Поэтому мы эту тему будем дорабатывать", – цитирует "Крыминформ" вице-премьера.

Одновременно он сообщил, что ущерб от наводнения составил приблизительно 10 млрд руб, сейчас готовится пакет документов о выделении финансовой помощи. Хуснуллин добавил, что постоянно находится на связи с главой Республики Сергеем Аксеновым.

Ранее руководитель региона заявлял, что предварительный ущерб, нанесенный Крыму сильнейшими природными осадками, был оценен в 12,5 млрд рублей. По данным Аксенова, только на ремонт крыш, подвалов и помещений необходимо потратить около 2,4 млрд руб, однако больше всего денег потребуется для ремонта поврежденных дорог.

Напомним, в середине июня на Крым обрушился мощный циклон. Это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Также стихия накрыла Феодосию, Ленинский и Кировский районы Республики.

