Британцы выразили свое отношение к стремительному бегству чиновника

Скандальный инцидент произошел 8 июля. Высокопоставленным представителям Испании пришлось спешно свернуть свою конференцию из-за якобы вторгшихся на территорию Литвы российских Су-24. Произошедшее показалось весьма забавным британским интернет-пользователям.



Дело было во время выступления испанского премьер-министра Педро Санчеса и литовского главнокомандующего Гитанаса Науседы перед журналистами. Мероприятие организовали на базе Североатлантического альянса, расположенной в Шауляе.

Внезапно все переполошились – к высокопоставленным европейцам подбежали военные, прямо на их глазах бравые натовские пилоты запрыгивали в истребитель. В итоге литовец и испанец приказали завершить мероприятие и скрылись.

Позже выяснилось, что весь переполох был вызван нашими самолетами, бороздившими воздушные просторы над Балтийским морем. В Литве посчитали, что нарушены границы родного государства и ринулись оборонять их. В нашем Минобороны подчеркнули, что бомбардировщики перемещались над нейтральными водами.

Больше всего произошедшее позабавило британских интернет-пользователей.

"Ой, бедняжка, испугался больших злых русских?", "Здравомыслящие люди невосприимчивы к нелепым страшилкам о русских", – комментируют забавный случай читатели газеты Express.

Пользователей Сети насмешило, что любое упоминание о мифической агрессии России приводит к бурной и суетливой реакции европейских политиков.