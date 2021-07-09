Преступники успели приспособиться к новому инфоповоду, извлекая из него максимальную выгоду

После введения обязательной вакцинации против коронавируса для ряда категорий россиян мошенники разработали новую схему: преступники распространяют информацию о том, что банки якобы предлагают бонусы для всех вакцинированных, пытаясь завладеть таким образом реквизитами наивных жертв.

Информация о новых схемах фишеров уже известно ВТБ, Газпробанку и "Лаборатории Касперского". Недобросовестные лица распространяют в Сети заявления о бонусах в пять тысяч рублей, якобы предлагаемых клиентам банков, не уточняя деталей о вакцине. Банки призывают россиян к бдительности и проверке подобных объявлений.

Речь идет не только о телефонных звонках: так, в "Лаборатории Касперского" сообщили, что мошенники представляются сотрудниками банка, предлагая на сайте денежный бонус за вакцинацию. Если же пользователь Сети перейдет по ссылке в объявлении, то попадет на страницу, где у него попросят ввести свои персональные данные, включая информацию о банковской карте. Так они смогут получить доступ к средствам доверчивого пользователя.

Подобная схема распространяется в соцсетях с мессенджерами. Мошенники вовсю раскручивают схемы с объявлениями о продаже лже-сертификатов – было бы смешно, если бы не было так грустно, учитывая то, что вакцинация бесплатна. Некоторые ресурсы даже предлагают занести лицо в базу данных привитых россиян.

Главным средством противодействия подобному явлению, заявляют опрошенные РБК эксперты, можно назвать информирование клиентов со стороны банков, а также человеческая бдительность.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как пенсионерка обманула телефонных мошенников.