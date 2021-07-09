Бомбу боевик планировал собрать самостоятельно

В Московской области задержали мужчину, планировавшего теракт в России, по предварительным данным, в московском регионе. Об этом сообщили в ГУ СКР Подмосковья в пятницу, 9 июля.

Как выяснилось, 21-летний парень приехал из соседнего с РФ государства. Уже на территории России он добровольно вступил в экстремистскую организацию и, возложив на себя функцию "рядового участника ИГ*" (запрещенная в РФ террористическая группировка), решил устроить теракт.

"В июне 2021 года он разработал план по совершению преступления террористического характера на территории московского региона и с этой целью приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ",

– сообщают следователи. Оперативникам удалось выявить злоумышленника и задержать. Во время обыска у него дома и на работе были найдены элементы самодельной бомбы. В своих планах мужчина сознался.

Ранее стало известно, что силы ФСБ РФ предотвратили серию взрывов, которые преступники планировали устроить в Москве, Астраханской области и Кабардино-Балкарии.