Литва начала отгораживаться от Белоруссии забором на самом сложном участке

Строительство ведут местные военные

Литва приступила к возведению дополнительных укреплений на границе с Белоруссией. В пятницу, 9 июля, натягивать ряды колючей проволоки начали военнослужащие республики. Об этом сообщил представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.

На данном этапе планируется укрепить 30-километровый отрезок границы.

"Пограничники не участвуют в строительстве, лишь указали самый беспокойный участок",

– пояснил Мишутис в пятницу.

Ранее в Литве выловили более 1,5 тысяч граждан других стран, в основном иракцев, которые незаконно проникли на территорию республики через белорусскую границу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на BNS. В Вильнюсе сделали вывод, что Минск специально перестал задерживать нелегалов, чтобы устроить неприятности Литве и ЕС в целом.

Чтобы защититься от мигрантов, Литва решила построить стену на границе с Белоруссией. Однако предварительная смета показала, что проект дорого обойдется бюджету. Вильнюс уже обратился к Брюсселю за помощью, однако эксперты полагают, что денег из общеевропейской казны прибалтийской республике на эти цели не дадут.

При этом простые интернет-пользователи, комментирующие планы Литвы, полагают, что Вильнюсу надо было сначала внимательнее изучить опыт других стран, прежде чем объявлять о громких проектах. К примеру, известная "стена Яценюка" между Украиной и Россией так и не построена, хотя денег в нее вложено так много, что даже стало поводом для антикоррупционного разбирательства.

"Такое ощущение, что украинский синдром оказался заразным",

– приводит "Регнум" мнение комментатора.