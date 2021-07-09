Новые правила въезда в Краснодарский край объявил губернатор

Новые правила въезда в Краснодарский край объявил губернатор
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
продолжениеСвежая статистика по коронавирусу в России на 9 июля
Вакцинироваться придется в течение трех дней после заселения в отель

С 1 августа на курортах Краснодарского края смогут отдыхать только привитые от коронавируса туристы. Однако для тех, кто не успеет поставить вакцину до отпуска, вводится послабление. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.  

"С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения", 

– рассказал губернатор. "Вакциной мы обеспечим", – заверил Кондратьев в своем телеграм-канале.

Ранее местные власти приняли решение пускать на Кубань с августа исключительно по сертификатам о вакцинации. Однако туроператоры и отельеры предупредили, что это решение вызовет шквал отказов от путевок, поскольку не все смогут сделать прививку к указанному сроку.

В результате вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что можно разрешить  приезжать не только вакцинированным туристам, но и тем, у кого есть действующий в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест – за это время отдыхающие должны успеть сделать вакцину прямо на курорте. Люди, имеющие медотвод от прививки, смогут посещать Краснодарский край, предоставляя справку и результат ПЦР.

Источник: Телеграм-канал губернатора края
Николай ВИКТОРОВ

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Гость276106
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Гость276117
Йй дебил. Пусть лучше себя до смерти прививает.
Реализация сложная и мер наказания нет. Обещать не значит жениться. А всякие истеричные дебилоиды не желающие вакцинироваться будут игнорировать обязательство.
Нужны жесткие меры, например платное лечение или смерть. Причем деньги вперед. На западе никто никого не спрашивает - хочешь / не хочешь. Просто время вакцинации назначают и штраф с увольнением за неявку. А наша страна из-за тупых хайперов и прочих у них на поводу, вкупе с нашей социальной демократией провалили вакцинацию даже имея свою вакцину
Шаман
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Да понятно, хотят срубить бабла на продаже бумажек. Реальная борьба с вирусом никому не нужна, просто греют руки, кто на вакцино-сертификатах, кто на квар-кодах и штрафах.
Гость276117
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Йй дебил. Пусть лучше себя до смерти прививает.
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