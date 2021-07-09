Вакцинироваться придется в течение трех дней после заселения в отель

С 1 августа на курортах Краснодарского края смогут отдыхать только привитые от коронавируса туристы. Однако для тех, кто не успеет поставить вакцину до отпуска, вводится послабление. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

"С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения",

– рассказал губернатор. "Вакциной мы обеспечим", – заверил Кондратьев в своем телеграм-канале.

Ранее местные власти приняли решение пускать на Кубань с августа исключительно по сертификатам о вакцинации. Однако туроператоры и отельеры предупредили, что это решение вызовет шквал отказов от путевок, поскольку не все смогут сделать прививку к указанному сроку.

В результате вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что можно разрешить приезжать не только вакцинированным туристам, но и тем, у кого есть действующий в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест – за это время отдыхающие должны успеть сделать вакцину прямо на курорте. Люди, имеющие медотвод от прививки, смогут посещать Краснодарский край, предоставляя справку и результат ПЦР.