Эффективная альтернатива антимоскитным средствам

Многочисленные товары против надоедливых комаров зачастую оказываются не такими эффективными, как утверждают производители. В деревнях же злобных москитов мало что может остановить. При этом хорошее воздействие оказывают проверенные народные методы и средства.

Все, что потребуется для защиты от кровососов – настойка валерьяны обыкновенной, пачка ванилина и крем для рук. Способ приготовления чудодейственного средства прост.

Влейте валерьянку в пустую емкость, опустошите пакетик с ванилином и тщательно перемешайте. Ванилин должен полностью раствориться. После этого добавьте три столовые ложки с кремом для рук.

Полученную консистенцию необходимо снова хорошо перемешать. Дачники утверждают, что состав крайне полезен против москитов, которые в жару собираются в тени и лесах колониями.

"Оводы теперь облетают меня за километр и ещё ни один не укусил за это лето. Пользуйтесь и будьте здоровы", – пишет автор дзен-канала BAZILEVSKI.



Основные преимущества этого народного средства: мазь безопасна для детей, правда, аллергикам следует опасаться всего на свете. Еще один плюс – простота рецептуры и общедоступность: средство довольно дешево, все компоненты можно приобрести в любом супермаркете. И один немаловажный элемент – хороший запах и успокаивающее воздействие из-за эфирных паров валерьяны.

При этом, утверждает источник, средство прекрасно отпугивает клещей и не причиняет вреда слизистой, в отличие от аэрозоли.

Правда, есть и не недостатки: к котам лучше с такой обработкой на теле не подходить. А еще ванилин очень хорошо привлекает ос – нужно позаботиться, чтобы на участке не было гнезд.

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