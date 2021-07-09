Как раскрыть потенциал ребенка: глава центра "Сириус" предложила изменить подход к образованию в России

Необходим индивидуальный подход к обучению и равные возможности для жителей всех регионов

Все дети рождаются со своими способностями и талантами. Раскрыть их – вот задача общества. Важно помнить, что именно нынешним детям скоро предстоит представлять нашу страну, добиваться прогресса в экономике, повышать качество жизни. Поэтому так важно, чтобы российская система образования способствовала развитию потенциала каждого ребенка. В этом убеждена руководитель образовательного центра "Сириус", сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

В первую очередь, по ее мнению, необходимо повсеместно создать разнообразную насыщенную образовательную среду, чтобы ребенок мог попробовать себя в разных сферах. Для этого нужны новые места в детсадах и школах, новые центры дополнительного образования, инфраструктура для детского образования в университетах и колледжах.

Большое внимание требуется уделить массовому детско-юношескому спорту: это важно для гармоничного развития личности, поэтому должно быть много разных бесплатных секций, отмечает Елена Шмелева в статье для "РГ".

"Формирование здоровой нации – это государственная задача, которая должна полностью обеспечиваться за счет бюджета с гарантиями доступности и равных возможностей для всех россиян от трех до 18 лет",

– считает Елена Шмелева. При этом учебная нагрузка в школах должна быть снижена, в том числе сокращено количество контрольных и проверочных работ, которые, на самом деле, являются формальностью и не работают на повышение качества знаний, а притупляют чувство ответственности взрослых за развитие детей. Параллельно следует уменьшить и бумажно-бюрократическую нагрузку на учителей, подчеркивает руководитель "Сириуса".

По ее мнению, все дети в нашей стране должны иметь равный доступ к культурному и социальному капиталу (языку, исторической памяти, искусству, науке и спорту, новым технологиям). При этом подход к обучению должен быть индивидуальным.

Работа по такому "адресному" развитию ребят ведется в России уже несколько лет. Эти программы разработаны авторитетными российскими педагогами, и первые уникальные достижения уже есть. Нужно расширять охват детей такими программами, и тогда в нашей стране станет больше профессионалов, чей талант будет служить на благо общества.