Ведущий уверен, что некоторые не переваривают ни единой негативной оценки о своей стране

Известный российский телеведущий, публицист Владимир Познер заявил, что однажды столкнулся с прямыми обвинениями в свой адрес – читатель одного из изданий обращался к редакционной коллегии с претензиями на то, что нерадивые журналисты осмелились выделить тому полосу в журнале. Более того, он заявил, что Познер – человек, "ненавидящий русский народ и Россию".

По словам Познера, такой вывод читатель сделал, основываясь на его критичных словах в адрес Русской Православной Церкви. Телеведущий отметил, что в стране существуют люди, которые не переносят никакой критики в адрес всего того, что связано с их страной.

"Критикующие ее за что бы то ни было – враги априори!" – высказался Познер.

Журналист привел в качестве контраргумента стихотворение Лермонтова под названием "Родина" ("Люблю отчизну я, но странною любовью"). Познер также напомнил, что именно Лермонтову приписывают строки "Прощай, немытая Россия".

Телеведущий поинтересовался, могут ли усомниться те, кто не переносит критику внутрироссийских явлений, в патриотизме Лермонтова. По мнению Познера, любовь поэта к Родине во сто крат превосходит чувства тех, кто адресует подобные письма.

Журналист также порассуждал об основных отличиях в менталитетах русских и американцев. По мнению Познера, причина может крыться в иной "заточке", под которой имеет в виду социальные начала, закладываемые в человека с его рождения родителями, знакомыми, учителями и окружением.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал Познера "старым кагэбэшником" и врагом грузин. Политик также выразил гордость за молодое поколение, освиставшего российского журналиста в Тбилиси во время недавнего осеннего инцидента.