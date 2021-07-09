Познера обвинили в ненависти к России за критику РПЦ

Познера обвинили в ненависти к России за критику РПЦ
Владимир Познер. Фото: Pravda Komsomolskaya /Russian Look/ www.globallookpress.com
Ведущий уверен, что некоторые не переваривают ни единой негативной оценки о своей стране

Известный российский телеведущий, публицист Владимир Познер заявил, что однажды столкнулся с прямыми обвинениями в свой адрес – читатель одного из изданий обращался к редакционной коллегии с претензиями на то, что нерадивые журналисты осмелились выделить тому полосу в журнале. Более того, он заявил, что Познер – человек, "ненавидящий русский народ и Россию".

По словам Познера, такой вывод читатель сделал, основываясь на его критичных словах в адрес Русской Православной Церкви. Телеведущий отметил, что в стране существуют люди, которые не переносят никакой критики в адрес всего того, что связано с их страной.

"Критикующие ее за что бы то ни было – враги априори!" – высказался Познер.

Журналист привел в качестве контраргумента стихотворение Лермонтова под названием "Родина" ("Люблю отчизну я, но странною любовью"). Познер также напомнил, что именно Лермонтову приписывают строки "Прощай, немытая Россия".

Телеведущий поинтересовался, могут ли усомниться те, кто не переносит критику внутрироссийских явлений, в патриотизме Лермонтова. По мнению Познера, любовь поэта к Родине во сто крат превосходит чувства тех, кто адресует подобные письма. 

Журналист также порассуждал об основных отличиях в менталитетах русских и американцев. По мнению Познера, причина может крыться в иной "заточке", под которой имеет в виду социальные начала, закладываемые в человека с его рождения родителями, знакомыми, учителями и окружением.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал Познера "старым кагэбэшником" и врагом грузин. Политик также выразил гордость за молодое поколение, освиставшего российского журналиста в Тбилиси во время недавнего осеннего инцидента.

Источник: Познер-Online ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость90125
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он думает, что это аругмент и его собственные объяснения его поведению, если он примазался к Лермонтову. Сравнил себя с ним... чушь, Лермонтов отвечал за свои слова и поступки, а от что вы для этого сделали Познер? Скромнее надо быть.
Гость273810
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тот еще жучара...
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