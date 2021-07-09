Киев выделил деньги на закупку судна, но не знает, как его доставить с Фолклендских островов и за какие средства ремонтировать и содержать

Незалежная уже в нынешнем году может получить собственный ледокол для экспедиций в Антарктиду и исследований мирового океана. Киевский режим собрался приобрести у Британии подержанный ледокол, для чего кабмин выделил необходимые средства. Об этом пишет украинское издание Defense Express со ссылкой на директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого.

По его словам, цена покупки составит $5 млн при начальной стоимости в $10 млн. Осталось заручиться "добром" комитета Верховной рады по вопросам бюджета.



Речь идет о закупке океанографического корабля британской антарктической службы "Джеймс Кларк Росс" (RRS James Clark Ross), спущенного на воду в декабре 1990 года.

"По оценке экспертов Николаевского морского технического университета, судно пригодно к эксплуатации на протяжении последующих 20-25 лет. Этого хватит для целого поколения украинских ученых", – заметил пан Дикий.

Он подчеркнул, что в случае успешного выполнения программы, корабль сможет отправиться в Антарктиду уже до конца 2021 года.

При этом ученый добавил, что выделенные на закупку судна $5 млн являются лишь верхушкой айсберга, особенно в расходной части. "Джеймс Кларк Росс" по тоннажности гораздо тяжелее, чем флагман ВМСУ фрегат "Гетман Сагайдачный" – самый большой корабль среди имеющихся в наличии у Незалежной.

"Британец" эксплуатируется уже больше 30 лет. Поэтому, помимо собственно весьма подъемной для Киева суммы выплаты, которая составляет фактическую стоимость судна, также необходимы будут деньги на его доставку в Незалежную, дооснащение научным оборудованием и, вероятно, ремонт.

И это еще не все. Украинским властям придется решить целый ряд вопросов относительно ежегодного содержания ледокола (а это могут быть довольно немалые средства, даже если он будет просто стоять пришвартованным в порту) и места его постоянного базирования.

В публикации указывается, что в настоящее время "британец" стоит на якоре на Фолклендских островах в южной части Атлантики (то есть сравнительно неподалеку от Антарктиды), где украинской базы с портом, собственно, нет.

"А "гнать" большой ледокол через весь земной шар для доставки одной экспедиции (обычно это около 10 человек) с Украины до Антарктиды (на отечественную станцию "Академик Вернадский") не выглядит уместным", – резюмирует автор.

Напомним, в марте 2018 г. "Джеймс Кларк Росс" должен был исследовать морскую флору и фауну вокруг самого большого в мире айсберга А-68. Однако ледокол не смог добраться до места назначения из-за толстого льда в море Уэдделла.

