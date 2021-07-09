Этот способ обеспечит к следующему сезону богатый урожая

Жимолость — очень неприхотливое к уходу растение. Оно будет плодоносить каждый год даже при отсутствии внимания со стороны хозяев. Но если немного поухаживать за ней после сбора урожая, ягод в следующем году будет куда больше.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЖИМОЛОСТЬЮ ПОСЛЕ СБОРА ЯГОД

1. Поливать. Достаточно банальный совет, но многие забывают о нем или считают, что растение и само добудет для себя достаточно жидкости. Это действительно так, но для хорошего урожая нужно поливать кусты жимолости хотя бы раз в неделю. Можно делать это холодной водой.

2. Рыхлить землю вокруг ствола. Необходимо также освободить приствольный круг от сорняков. Можно хорошо замульчировать почву.

3. Подкармливать кусты. После срыва ягод жимолость снова начинает расти и подготавливает основу для будущего урожая. В это время необходимо дать растению подкормку. Нужно начать с азотных удобрений. Подойдет раствор мочевины – 1 столовая ложка на ведро воды, его можно распределить на 1 квадратный метр. В начале осени придет через калия и фосфора. На 1 куст понадобится 20 граммов суперфосфата. Можно также использовать золу. Но с подкормкой нужно соблюдать меру – избыток жимолость не любит.

4. Защищать от болезней и паразитов. Главный враг жимолости – тля.

5. Правильно обрезать кусты. Обрезку можно проводить только шестилетней жимолости. Все по стандарту – необходимо избавиться от старых веток, которые загущают крону. Полностью обрезать растение нельзя категорически. Но в целом жимолость прекрасно переживает обрезку, хотя достаточно крупные срезы лучше обработать.