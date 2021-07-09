Два способа позволят увеличить урожай этого овоща

Тщательный уход за кабачками обязательно включает в себя подкормку. Она может не только увеличить размеры и количество плодов, но и помочь им напитаться вкусом. Однако с дозировкой следует проявлять осторожность.

Кабачки капризны к качеству питания. Их нужно подкармливать в период роста плодов, но строго соблюдать баланс. Если растению не хватит бора, на кожице проступят штрихи и линии. Если не хватит йода – кабачки начнут гнить. Недостаток калия приведет к тому, что у плодов начнет образовываться шарообразный кончик. Узкая центральная часть плодов свидетельствует о дефиците кальция.

КАКИЕ УДОБРЕНИЯ ПОДОЙДУТ ДЛЯ ПОДКОРМКИ КАБАЧКОВ В ИЮЛЕ

Прежде всего кабачкам нужны калий и фосфор. Можно использовать воду, разбавленную бором и суперфосфатом. Нужно развести 1 грамм кислоты и 30 граммов суперфосфата в горячей воде и довести объем до 10 литров. Этим раствором следует удобрять кабачки после поливки, не менее 3 литров на растение.

Также для подкормки можно изготовить зеленый настой. На это потребуется не меньше недели. Нужно измельчить траву без семян и заполнить ей ведро наполовину. Затем залить водой, накрыть крышкой и оставить бродить на неделю. Полученную смесь следует снова разбавить водой по расчетам 1:10, высыпать стакан древесной золы и все смешать. Зеленым настоем подкармливают кабачки после полива, на одно растение нужно около 2 литров.