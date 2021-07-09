Жителей Подмосковья предупредили о пьяных пчелах

Насекомые ведут себя странно из-за жары

Пчелы могут опьянеть в период чрезмерной жары. Это связано с тем, что нектар, который они собирают с цветов, начинает процесс брожения при высоких температурах. Об этом пишет пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья в своем телеграм-канале. 

Как уточняет "МИР24", поведение насекомых при опьянении почти не имеет различий с людьми – они начинают летать зигзагами и даже могут забыть, в каком направлении находится их улей. Бывает, пчела пьянеет настолько, что не может подняться в воздух. Передозировка забродившим цветочным нектаром может грозить пчеле гибелью. 

Ранее “Утро.ру” сообщало, что аномальная жара в Московском регионе продлится до середины лета. Дневная температура воздуха будет достигать 35 градусов.

Источник: Телеграм-канал
Анна ГОНЧАРЕНКО

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