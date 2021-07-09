Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Алексей Каминанте, телеведущий шоу "Невероятно интересные истории" от канала РЕН.ТВ, скончался. Ему было 50 лет. Обстоятельства и причина смерти телеведущего в данный момент неизвестна, информация о месте и дате похорон не поступала.
В опубликованном на сайте РЕН.ТВ материале говорится, что Каминанте запомнился всем смелым и жизнерадостным человеком. Он не боялся прыгать в жерло вулкана или бурные речные потоки Латинской Америки. Если для добычи материала ему требовалось рискнуть собой, он это делал.
Первый выпуск "Невероятно интересных историй" с участием Алексея Каминанте вышел в эфир в августе 2020 года. Программа посвящалась путешествиям по всему земному шару. Ведущий посещал места, которые были связаны с местными преданиями и мифами, чтобы показать их телезрителям и рассказать о них подробнее.
В Незалежной надеются, что для "агрессора" все сложится прискорбно
Размер углеродного налога может быть скорректирован