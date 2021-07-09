Умер известный российский ведущий

Умер известный российский ведущий
Фото: pixabay.com
Журналист скончался на 50-м году жизни

Алексей Каминанте, телеведущий шоу "Невероятно интересные истории" от канала РЕН.ТВ, скончался. Ему было 50 лет. Обстоятельства и причина смерти телеведущего в данный момент неизвестна, информация о месте и дате похорон не поступала. 

В опубликованном на сайте РЕН.ТВ материале говорится, что Каминанте запомнился всем смелым и жизнерадостным человеком. Он не боялся прыгать в жерло вулкана или бурные речные потоки Латинской Америки. Если для добычи материала ему требовалось рискнуть собой, он это делал. 

Первый выпуск "Невероятно интересных историй" с участием Алексея Каминанте вышел в эфир в августе 2020 года. Программа посвящалась путешествиям по всему земному шару. Ведущий посещал места, которые были связаны с местными преданиями и мифами, чтобы показать их телезрителям и рассказать о них подробнее. 

Источник: РЕН.ТВ
Анна ГОНЧАРЕНКО

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