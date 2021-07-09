Необходимость бумажной версии отпадает

Медицинские учреждения в Подмосковье теперь будут выдавать родовые сертификаты только в электронном виде. Соответствующее распоряжение вступит в силу с первого июля. Об этом сообщили в пресс-службе областного отделения Фонда страхования России.

Сертификат оформляется как только будущая мать впервые обратилась в женскую консультацию во время беременности. Для его изготовления необходимы паспорт, полис и СНИЛС. Если женская консультация не может оформить сертификат, это делает родильный дом.

Электронные документы будут оформляться в единой информационной системе фонда "ЕИИС "Соцстрах" и храниться там же. Все необходимые данные для его заполнения будут вноситься автоматически. Необходимость носить с собой документ в бумажном виде отпадает, как и возможность потерять его.

Как уточняет "Подмосковье сегодня", у каждого медицинского учреждения в Подмосковье есть личный менеджер из числа сотрудников отделения ФСС РФ по региону для своевременного разъяснения всех имеющихся вопросов.