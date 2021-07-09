В Подмосковье изменятся правила выдачи родового сертификата

Необходимость бумажной версии отпадает

Медицинские учреждения в Подмосковье теперь будут выдавать родовые сертификаты только в электронном виде. Соответствующее распоряжение вступит в силу с первого июля. Об этом сообщили в пресс-службе областного отделения Фонда страхования России. 

Сертификат оформляется как только будущая мать впервые обратилась в женскую консультацию во время беременности. Для его изготовления необходимы паспорт, полис и СНИЛС. Если женская консультация не может оформить сертификат, это делает родильный дом. 

Электронные документы будут оформляться в единой информационной системе фонда "ЕИИС "Соцстрах" и храниться там же. Все необходимые данные для его заполнения будут вноситься автоматически. Необходимость носить с собой документ в бумажном виде отпадает, как и возможность потерять его. 

Как уточняет "Подмосковье сегодня", у каждого медицинского учреждения в Подмосковье есть личный менеджер из числа сотрудников отделения ФСС РФ по региону для своевременного разъяснения всех имеющихся вопросов. 

Источник: Телеграм-канал
Анна ГОНЧАРЕНКО

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