В подмосковных МФЦ невакцинированных жителей будут пускать по предзаписи

Новая мера уже начала действовать

В Подмосковье невакцинированные от коронавируса россияне не смогут посещать МФЦ, как раньше. Теперь им придется заранее записываться на прием. Об этом сообщили в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Те же, кто защитился от COVID-19, должны не забыть с собой QR-код или сертификат, в том числе и о первой прививке. Тогда зайти в МВЦ можно будет, как обычно.

Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", такое решение приняли в целях сохранения здоровья как посетителей, так и работников МФЦ. 

Источник: Министерстве госуправления, ИТ и связи Московской области
Полина ИВАНОВА

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