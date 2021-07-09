Новая мера уже начала действовать

В Подмосковье невакцинированные от коронавируса россияне не смогут посещать МФЦ, как раньше. Теперь им придется заранее записываться на прием. Об этом сообщили в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Те же, кто защитился от COVID-19, должны не забыть с собой QR-код или сертификат, в том числе и о первой прививке. Тогда зайти в МВЦ можно будет, как обычно.

Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", такое решение приняли в целях сохранения здоровья как посетителей, так и работников МФЦ.