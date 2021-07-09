Почему у черной смородины нет ягод: 4 совета для обильного урожая

Почему у черной смородины нет ягод: 4 совета для обильного урожая
Фото: pixabay.com
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Отсутствие плодов на растении не повод паниковать

Кусты черной смородины неприхотливы к уходу, зато дают хороший урожай. Однако случается и так, что ягоды почти не растут. Это случается по разным причинам. Кусты могли неправильно посадить, неправильно кормить, им могли навредить болезни и вредители. Вот несколько советов, которые помогут вам вырастить черную смородину с приятным обилием ягод. 

Нужно с умом подойти к выбору сорта черной смородины. Во многим урожайность зависит именно от этого. Следует выбирать только морозоустойчивые сорта. Если сажать кусты с южных регионов, то они с большой вероятностью могут пострадать от холода, и тогда о ягодах можно забыть. 

Саженцы нужно разместить в правильном месте. Идеальным для посадки местом будет солнечный и просторный участок с достаточно влажной почвой. Он должен быть огорожен от ветра. Черную смородину нельзя сажать под хвойными деревьями, вблизи хвоща, щавеля и подорожника – она не переносит кислой почвы. 

Нельзя сажать кусты впритык друг к другу. Расстояние между ними должно составлять не менее метра. 

Поливать кусты черной смородины рекомендуется хотя бы трижды за сезон. Нехватка воды обеспечит скудный урожай, а ягоды сделает сухими и мелкими. Наиболее сильная нужда в поливе у смородины появляется в период появления ягод и роста побегов. Поэтому полить ее в первый раз нужно, когда начнется рост листьев и появятся завязи. Второй раз — когда начнет созревать урожай. Третий – после сбора ягод. 

Анна ГОНЧАРЕНКО

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