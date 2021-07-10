Кассовые документы лучше забирать с собой

Лжебанкиры в последнее время стали настоящим бичом жителей России. Телефонные мошенники серьезно активизировались и не дают покоя огромному числу российских граждан. При этом гораздые на выдумки злодеи разрабатывают все новые схемы по обогащению за счет несчастных жертв. Профильный эксперт обратил внимание на опасность оставлять чеки в магазинах после приобретения товаров.



Многие люди привыкли после затаривания в магазине не брать кассовые документы или выкидывать их в ближайшую к стойке с продавцом урну. Однако такое поведение может обернуться крупными финансовыми потерями. Хитроумный мошенник, завладев чеком, способен выманить у доверчивой жертве конфиденциальную информацию.

На новый способ обмана граждан указал специалист в сфере финансов Андрей Коновалов. В беседе с изданием "Прайм" он раскрыл преступную схему вымогателей.

В целом, чек не содержит персональные данные покупателя. Однако там есть четыре последние цифры его банковской карты. Если мошенник сумеет разжиться чеком и телефонным номером потенциальной жертвы, то у него будут все инструменты для введения человека в заблуждение. Злодей представится сотрудником банка, назовет четыре цифры номера карты, перечислит последние покупки и заставит "клиента" думать, что он действительно работает в кредитной организации, раз знает такие подробности.

После этого потерявший бдительность человек может выложить злодею личную информацию, с помощью которой тот украдет все его деньги с карты.

Ранее стало известно, как покупателей обманывают в магазинах. "Утро.ру" публиковало самые распространенные схемы.