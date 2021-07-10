Полезный совет наверняка пригодится любителям покупать впрок

Наверняка многие хозяйки сталкивались с неприятностью, когда покупали большую банку томатной пасты впрок. Не успеешь раз-два попользоваться, как на поверхности появляется плесень. В итоге экономия выходит сомнительная – 90% продукта приходится выкидывать.



Многие советуют переложить пасту из жестянки в стеклянную баночку и налить сверху растительного масла или смазать крышку горчицей – это должно предохранить от появления плесени. Однако есть и другой удобный способ.

Как и ряд других продуктов, которые вы не успели использовать, томатную пасту можно заморозить. Для удобства лучше сразу разделить ее на порции. Для заморозки можно использовать формочки для льда или силиконовые для маффинов.

Положите в форму томатную пасту и уберите в морозилку. Через несколько часов выньте замороженный порционно продукт и переложите в полиэтиленовые пакетики. В морозильной камере паста будет храниться гораздо дольше и никакой плесени не появится. А когда понадобится, нужную порцию легко достать и использовать при приготовлении разнообразных блюд.