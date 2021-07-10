Супруги получат целых 500 фунтов

Стало известно, что британская благотворительная организация Population Matters наградит принца Гарри и Меган Маркл за то, что те приняли решение больше не заводить детей. Организация ратует за оптимальную численность населения планеты – мол, это поможет избежать усиления негативного воздействия человечества на окружающую среду.



Размер вознаграждения составит 500 фунтов, это почти 52 тысячи рублей. Об этом стало известно Sky News. Представители организации выразили принцу Гарри и его супруге благодарность за такое решение. Отмечается, что эти деньги чета может отдать на благотворительность.

Напомним, у принца Гарри и Меган Маркл двое детей – двухлетний Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор и малютка Лилибет Маунтбеттен-Виндзор, которой чуть больше месяца – она появилась на свет 4 июня.

Ранее эксперт заявил, что имя девочки унизило Елизавету II. Подробности – в нашем материале.

